Первую в истории современной России миссию на Луну запустят с космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. / ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, отправится на орбиту в пятницу.

Старт запланирован на 02:10:57 мск (08:10:57 местного времени). Примерно через 564 секунды от третьей ступени ракеты отделится головная часть в составе разгонного блока и автоматической станции. "Луна-25" отделится от "Фрегата" более, чем через час.

В материалах госкорпорации "Роскосмос" ранее сообщалось, что перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км, где будет работать от трех до семи суток.

Целью проекта является отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского (резервные районы находятся у кратеров Манцини и Пентланд-А).

Научные задачи

Основной целью "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки и панораму естественного спутника Земли в HDR.

Заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов ранее сообщал ТАСС, что "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", на ракету будет нанесен юбилейный логотип этой президентской платформы, которой 22 мая исполнилось 5 лет. "Это станет одним из самых ярких и знаковых событий, которое ознаменует первый юбилей президентской платформы и станет символом безграничных возможностей российских космических технологий", - добавили в пресс-службе.

История проекта

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разработана специалистами Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. За научную программу отвечает Институт космических исследований РАН. Работы по космическому аппарату предприятие начало вести с середины 2000-х годов в рамках проекта "Луна-Глоб".

Запуск миссии "Луна-25" неоднократно переносился. Так, в июне 2021 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал должность гендиректора Роскосмоса, сообщил в интервью ТАСС о вероятности переноса старта миссии на 2022 год. В августе в пресс-службе госкорпорации подтвердили перенос в связи с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки аппарата.

В июле 2022 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не соответствующим требованиям технического задания по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум на 2023 год. Позже перенос миссии на 2023 год ТАСС подтвердил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

В сентябре прошлого года руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал ТАСС, что запуск "Луны-25" запланирован на июль. В свою очередь в Роскосмосе сообщили о планах доработки и проведении дополнительных испытаний алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой аппарата.

В мае 2023 года стало известно о переносе запуска с июля на август.