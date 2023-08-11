"Луна-25" изучит пыль на естественном спутнике Земли

Эта процедура необходима для освоения естественного спутника Земли человеком

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Одним из важных экспериментов, который проведет автоматическая станция "Луна-25", станет изучение плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

По его словам, Луна представляет собой "застывшее сонное царство", где долгое время ничего не меняется, за исключением падений метеоритов. Когда на поверхность садится аппарат, это "равновесие" нарушается, пыль поднимается и начинает представлять опасность, поскольку потом она попадает на аппарат и на человека, если он идет по Луне.

"Очень важно понять свойства этой пылевой экзосферы Луны, проследить, как эта пыль релаксирует, как она осаживается. Для этого на аппарате "Луна-25" есть специальный плазменно-пылевой комплекс", - рассказал Зеленый.

По словам ученого, пылевая экзосфера Луны является очень важной особенностью естественного спутника Земли, которая будет влиять на ее освоение человеком. В отличие от земной, на Луне пыль не такая "безобидная": она очень мелкая, имеет острые края и электрический заряд. "Мы должны понять, какая природная среда на Луне. Пыль - это ее важный элемент. Частицы пыли заряжаются на поверхности Луны под действием солнечного ультрафиолета, могут подниматься и левитировать над поверхностью, формируя плазменно-пылевую среду. Нужно понять свойства этой среды и как она будет влиять на технику и человека", - пояснил научный руководитель первого этапа лунной программы.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25" намечен на 02:10 мск 11 августа. В материалах госкорпорации ранее сообщалось, что перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км, где будет работать от трех до семи суток.

Автоматическая станция "Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - исследования Луны в районе южного полюса.