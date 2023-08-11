"Союз" с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

Основной задачей "Луны-25" является отработка технологии мягкой посадки

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Разгонный блок "Фрегат" с автоматической станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Аппарат отделится от "Фрегата" более чем через час. Перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км над Луной, где будет работать от трех до семи суток.

Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского (резервные районы находятся у кратеров Манцини и Пентланд-А).

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Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки и панораму естественного спутника Земли в HDR. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.

В новость внесены изменения (2:23 мск) - добавлена информация об отделении "Фрегата".