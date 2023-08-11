Посадка "Луны-25" на естественный спутник Земли ожидается 21 августа

Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал старт первого в истории современной России лунного аппарата успешным

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. /ТАСС/. Посадка первого отечественного аппарата в истории современной России "Луна-25", который отправился на естественный спутник Земли, ожидается 21 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

По его словам, старт был успешным. "Теперь будем ждать 21 число [августа], я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", - сказал он на поздравлении боевого расчета.

Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что боевой расчет отработал штатно и слаженно.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.