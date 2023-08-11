Глава Роскосмоса назвал мирными задачи миссии "Луна-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. /ТАСС/. Миссия "Луна-25", запущенная в пятницу с космодрома Восточный, является мирной. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Задачи этой миссии ["Луна-25"] носят чисто мирный характер", - сказал он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.