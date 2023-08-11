Аппарат "Луна-25" отделился от разгонного блока "Фрегат"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. / ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25", которая является первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, отделилась от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Есть отделение "Луны-25" от разгонного блока", - сказали в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. Перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км над Луной, где будет работать от трех до семи суток.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.