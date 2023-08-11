Индийская организация космических исследований поздравила Роскосмос с запуском "Луны-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) направила Роскосмосу поздравления в связи с успешным запуском ракеты-носителя с автоматической станцией "Луна-25", отметив, что естественный спутник Земли станет местом пересечения космических программ Индии и РФ. Об этом ISRO написала в соцсети X (ранее Twitter).

"Поздравляем Роскосмос с успешным запуском "Луны-25". Замечательно, что наши космические пути вновь пересеклись. Желаем миссиям "Чандраян-3" и "Луна-25" успешно достичь своих целей", - говорится в сообщении ISRO.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск, 21 августа ожидается его мягкая посадка. Основной задачей миссии является отработка технологии мягкой посадки.

ISRO 14 июля успешно запустила свою лунную станцию "Чандраян-3", 5 августа она достигла окололунной орбиты. Посадка модуля на поверхность естественного спутника Земли запланирована на 23 августа. В случае ее успеха Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).