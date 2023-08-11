В Роскосмосе заявили, что все служебные и бортовые системы "Луны-25" работают штатно

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. / ТАСС/. Бортовые и служебные системы автоматической станции "Луна-25", которая была запущена с космодрома Восточный ранее в пятницу, работают штатно. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"По полученной телеметрической информации, служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", - заявили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, аппарат продолжает перелет к Луне. После отделения от разгонного блока "Фрегат" он был взят на управление.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.