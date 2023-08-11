WSJ: успех "Луны-25" может свидетельствовать о способности РФ противостоять санкциям

Как считает обозреватель издания Энн Симмонс, запуск является "символическим моментом для страны, стремящейся доказать, что она обладает всеми технологическими возможностями"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну "Луна-25" может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям. Такое мнение выразила обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Энн Симмонс.

"Успех [миссии] может свидетельствовать о способности Москвы преодолевать санкции и продемонстрирует технологическое преимущество [России]", - считает журналист.

Она отметила, что запуск является "символическим моментом для страны, стремящейся доказать, что она обладает [всеми] технологическими возможностями" несмотря на санкции, вводимые западными странами.

"Южный полюс [где аппарат совершит посадку] имеет стратегическое значение <...> и долгосрочный потенциал в качестве места для добычи полезных ископаемых, промышленности и поселений. [Успешная миссия] отправит сообщение остальному миру. Это важный сигнал не только для Запада, но и Китая", - приводит обозреватель слова исследователя космической политики Намраты Госвани.

Ранее директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что США не считают Россию участником космической гонки, по их мнению, в ней участвуют только Вашингтон и Пекин. Глава НАСА при этом пожелал успехов миссии российской автоматической станции "Луна-25".

"Луна-25"

11 августа в 02:10 мск ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Посадка отечественного аппарата ожидается 21 августа. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки и панораму естественного спутника Земли в HDR. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.