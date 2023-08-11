Астрономы предупредили о невозможности увидеть посадку "Луны-25" "невооруженным глазом"

Как уточнила научный директор Московского планетария Фаина Рублева, причиной является слишком большое расстояние

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители Земли не смогут увидеть посадку автоматической станции "Луна-25" невооруженным глазом. Вероятность наблюдения момента срабатывания тормозных двигателей в телескопы требует расчетов специалистов по баллистике, сказали ТАСС астрономы.

"Посадка станции на поверхность Луны, которая ожидается 21 августа, будет недоступна для наблюдений невооруженным глазом из-за слишком большого расстояния", - уточнила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Председатель Московского астрономического клуба, организатор Всероссийского фестиваля "Астрофест" Андрей Остапенко, в свою очередь, не исключил возможности наблюдения момента срабатывания тормозных двигателей в специализированные телескопы.

"Для этого должны совпасть несколько обстоятельств: например, в момент, когда реактивные двигатели посадочной ступени станции включатся на торможение, она должна оказаться видимой на фоне неба, а не Луны. Вероятность этого сценария могут спрогнозировать специалисты по баллистике", - пояснил Остапенко.

На краю

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников указал на то, что кратер Богуславского, недалеко от которого должна приземлиться станция, находится на границе видимого с Земли диска Луны.

"В телескоп кратер вы не увидите, потому что будете смотреть как бы вдоль, по горизонтали. <…> [Можно ли будет увидеть в телескоп момент посадки?] Нет. Потому что это именно край", - пояснил ученый.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.