Макет запущенной с Восточного "Луны-25" представят на форуме "Армия"

Миссия "Луна-25" отправилась к естественному спутнику Земли, чтобы совершить мягкую посадку в районе Южного полюса, где проведет контактные исследования лунного грунта на наличие льда

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. НПО им. С.А. Лавочкина представит на форуме "Армия-2023" макет автоматической станции "Луна-25", которая была в пятницу запущена с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"В рамках объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос" и предприятий ракетно-космической промышленности России НПО Лавочкина представит ряд масштабированных макетов современных гидрометеорологических спутников и систем выведения. Ключевым экспонатом выступит макет (масштаб 1:5) автоматической межпланетной станции "Луна-25", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что миссия "Луна-25" отправилась к естественному спутнику Земли, чтобы совершить мягкую посадку в районе Южного полюса, где проведет контактные исследования лунного грунта на наличие льда.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.