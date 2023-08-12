11 августа, 22:03

"Луна-25" передаст снимки естественного спутника Земли в первые часы после посадки

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

На автоматической станции установлена система камер, с помощью которой при стыковке будут видны лунные камни и окрестности аппарата, рассказали в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первые снимки полярной Луны будут переданы с автоматической станции "Луна-25", запущенной с космодрома Восточный 11 августа, в первые часы после посадки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

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"В первые часы после посадки аппарата на поверхность Луны будут включены камеры и передан сигнал на Землю. Они будут снимать панораму, но особых красот мы не ожидаем. Мы увидим лунные камни, окрестности аппарата. Надеемся, это будут одни из первых изображений полярной Луны", - сказал Зеленый.

По словам ученого, на аппарате установлена система камер, включающая обзорные и панорамные устройства. Они будут работать и во время посадки, и сразу после нее.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Автоматическая станция является первым отечественным аппаратом в современной России, который отправился на естественный спутник Земли. Цель проекта - исследования Луны в районе южного полюса. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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