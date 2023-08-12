Космонавты отследили тайфун "Лан", надвигающийся на основную часть Японии

Им удалось зафиксировать природное явление на фото и видео

МКС, 12 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа отслеживают передвижение тайфуна "Лан", который приблизился к берегам отдаленных японских островов Огасавара в Тихом океане и продолжает движение в сторону основной части Японии, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Космонавтам также удалось зафиксировать природное явление на фото и видео.

В ближайшие дни в районах прохождения тайфуна прогнозируются проливные дожди интенсивностью до 300 мм в сутки, а на побережье - волны высотой до 9 м.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин.