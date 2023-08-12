Траекторию перелета аппарата "Луна-25" первый раз скорректировали

В Роскосмосе сообщили, что двигательная установка включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 12 августа. /ТАСС/. Первая коррекция траектории перелета автоматической станции "Луна-25" к естественному спутнику Земли прошла в субботу. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что двигательная установка включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.