Умерла дочь Сергея Королева

Наталье Королевой было 88 лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наталья Королева - дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева - умерла в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщила в субботу координатор программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева.

"Да, сыновья подтвердили информацию" - сказала Исаева в беседе с корреспондентом ТАСС. Эти данные также подтвердил историк космонавтики Александр Железняков.

По его информации, прощание с Королевой состоится 15 августа.

Наталья Королева являлась почетным гражданином подмосковного города Королев, считающегося одним из центров отечественной космонавтики. По данным администрации города, она родилась 10 апреля 1935 года и в течение своей жизни была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, затем - в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.