Турция запустила в космос зондирующую ракету для вывода на орбиту микроспутников

По данным Турецкого космического агентства, расчетная высота, которой она должна достичь составляет 550 км

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде. Об этом сообщило Турецкое космическое агентство.

"Отечественная зондирующая ракета, разработанная с использованием собственных передовых инженерных технологий, была успешно запущена из Игнеады в рамках усилий нашей страны по выходу в космос", - говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в соцсети X (ранее Twitter). Пуск был испытательным. Основные системы ракеты, в том числе критически важные, разработаны турецкой корпорацией Roketsan.

Roketsan отчиталась об успешном запуске, написав об этом в X. Расчетная высота, которой должна достичь ракета, как уточнило агентство, составляет 550 км. Это первый полет на такую высоту.

Ракета является составной частью проекта "Система запуска микроспутников", который реализует Roketsan. Целью является возможность выводить микроспутники на орбиту высотой 300-400 км. Ракета рассчитана на вывод до 100 кг полезной нагрузки. Также идет разработка носителя большей грузоподъемности и дальности.