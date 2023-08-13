13 августа, 12:00,
обновлено 13 августа, 12:02

Роскосмос получил первые данные с приборов станции "Луна-25"

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Как отметили в госкорпорации, научная команда уже начала их обрабатывать

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Научные приборы впервые были включены на автоматической станции "Луна-25", которая в настоящий момент направляется к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

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"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", - заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в результате были получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда уже начала их обрабатывать.

"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный", - подчеркнули в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. 

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Россия
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