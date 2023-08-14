14 августа, 06:38
"Армия-2023"

Центр Хруничева представил макет сверхлегкой ракеты

Екатерина Москвич/ ТАСС
Макет сверхлегкой ракеты на форуме "Армия-2023"
© Екатерина Москвич/ ТАСС

Демонстрация происходила в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) представил макет перспективной ракеты-носителя сверхлегкого класса на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Гендиректор центра Алексей Варочко накануне сообщил ТАСС, что предприятие ведет поисковые работы по определению возможного облика ракеты-носителя сверхлегкого класса. Ранее в Роскосмосе также сообщали, что Центр Хруничева покажет на "Армии-2023" макет двуступенчатой ракеты сверхлегкого класса.

Предполагается, что она будет летать на керосине и жидком кислороде, без применения разгонного блока. При этом длительность выведения полезной нагрузки на орбиту составит до 2 часов, а масса полезной нагрузки, выводимой на солнечно-синхронную орбиту, составит до 600 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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