14 августа, 06:44

Китай вывел на орбиту пять коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли

Аппараты запустили с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1A"

ШАНХАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту пять коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Аппараты были запущены с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Речь идет о пяти спутниках HeDe-3. Пуск состоялся в 13:32 по местному времени (08:32 мск).

Это уже 27-й запуск ракет-носителей серии "Куайчжоу", которые способны доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 300 кг. 

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