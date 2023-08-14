РКК "Энергия" впервые показала устройство базового модуля Российской орбитальной станции

Специальная проекционная голографическая экспозиция демонстрирует порядок сборки станции, тип оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Устройство базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) можно впервые посмотреть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС.

Макет представлен ракетно-космической корпорацией "Энергия" на объединенной экспозиции Роскосмоса.

Специальная проекционная голографическая экспозиция демонстрирует порядок сборки станции, тип оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Также на форуме представлен макет целевого коммерческого модуля. Предполагается, что модуль по желанию заказчика может быть доукомплектован различной аппаратурой либо аналогом модуля "Купол" с панорамным обзором Земли на МКС.

Весной РКК "Энергия" разместила тендер на поставку модели базового модуля Российской орбитальной станции в масштабе 1:5. Тогда в корпорации ТАСС сообщили о планах продемонстрировать на выставках этого года макет базового модуля РОС с его внутренним устройством.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.