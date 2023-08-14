Российские разработки обеспечат связью космические миссии в пределах Солнечной системы

В РКС усовершенствовали наземные антенные системы ТНА-1500 и П-2500, которые стали частью создаваемого в России комплекса управления космическими аппаратами в дальнем космосе, сообщили в пресс-службе холдинга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наземные антенные системы ТНА-1500 и П-2500, усовершенствованные специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) для миссии "Луна-25", способны обеспечить связью миссии на любых расстояниях в пределах Солнечной системы. Об этом заявил заместитель гендиректора - генконструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков.

"Для "Луны-25" инженеры холдинга РКС усовершенствовали наземные антенные системы ТНА-1500 и П-2500, которые стали частью создаваемого в России наземного комплекса управления космическими аппаратами в дальнем космосе. Новые разработки обеспечат связью на любых расстояниях до границ Солнечной системы отечественные и международные научные миссии", - приводит его слова пресс-служба РКС.

Щербаков отметил, что антенные системы помогут осуществить будущие миссии "Луна-26" и "Луна-27", а также обеспечить связь с перспективным радиотелескопом "Спектр-УФ" и миссией "Венера-Д".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 августа аппарат совершил первую коррекцию траектории. 16 числа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.