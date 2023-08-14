Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки с "Луны-25"

В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал на своем сайте первые кадры с автоматической станции "Луна-25", которая совершает перелет к естественному спутнику Земли.

"Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата "Луна-25" на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора", - говорится в сообщении ИКИ РАН.

В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. "Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично", - отметили там.

По данным ИКИ, ядерно-физический прибор АДРОН-ЛР измерил радиационный фон на аппарате, значительная часть которого приходится на галактические космические лучи. "Эти лучи заполняют все межпланетное пространство, под их воздействием нашим приборам и будущим экспедициям космонавтов предстоит работать на Луне. Поэтому узнать радиационный фон на борту космического аппарата заранее, еще на перелете, было крайне необходимо", - пояснили в институте.

О миссии "Луна-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 числа автоматическая станция должна выйти на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается ее посадка на поверхность спутника Земли.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.