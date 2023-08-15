В России запустят несколько десятков спутников в качестве попутных нагрузок до конца года

Пуски будут осуществляться в рамках федеральной космической программы, уточнил генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Несколько десятков малых космических аппаратов будут запущены на орбиту в качестве попутной нагрузки во время выведения спутников по федеральной космической программе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Несколько десятков [аппаратов] еще будет запущено в качестве попутных полезных нагрузок. Я надеюсь, что будет еще два запуска с попутными полезными нагрузками [до конца года]", - сказал Лоскутов на Международном военно-техническом форуме.

По словам гендиректора, пуски будут осуществляться в рамках федеральной космической программы. "Иностранные [аппараты] тоже есть", - рассказал Лоскутов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.