На форуме "Армия-2023" представили комплекс, оптимизирующий работу спутников

Его разработал НПЦ "Вигстар"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представил на форуме "Армия-2023" комплекс, который помогает оптимизировать работу спутниковых каналов. Его деятельность продемонстрирована в режиме реального времени через космический аппарат "Меридиан".

"Новое решение контролирует приемо-передающие тракты спутников с обработкой сигнала на борту. Оно служит для непрерывного сбора и отображения статистических данных о занятости частотных каналов. Эта информация необходима, чтобы следить за дисциплиной связи и оптимизировать работу спутниковых каналов", - пояснили в пресс-службе холдинга.

Комплекс оборудования разработан входящим в "Росэлектронику" НПЦ "Вигстар".

"Мониторинг стволов (элементы, отвечающие за ретрансляцию сигнала - прим. ТАСС) космических аппаратов с обработкой сигнала на борту представляет серьезную сложность. Такие приемо-передающие тракты для наземных служб представляют собой "черный ящик", - рассказал генеральный директор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович. - Наш новый комплекс оборудования круглосуточно и непрерывно отображает занятость частотных каналов в режиме с обработкой сигнала на борту. Эти данные позволяют контролировать качество связи, собирать статистику и оптимизировать работу спутниковых каналов. Представленное оборудование может применяться как гражданскими структурами, так и в центрах управления и планирования связи силовых ведомств".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.