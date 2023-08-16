Индийское космическое агентство сообщило о начале подготовки спуска "Чандраян-3" к Луне

Отделение посадочного модуля от двигательного запланировано на 17 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Индийская автоматическая межпланетная станция "Чандраян-3" завершила маневры на окололунной орбите и готовится к последнему перед спуском к Луне этапу - отделению посадочного и двигательного модулей. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Сегодняшнее успешное включение двигателя короткой длительности вывело "Чандраян-3" на орбиту высотой 153 на 163 км, как и планировалось. На этом маневры, связанные с полетом к Луне, завершены", - сообщила ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

"Настало время подготовиться [к спуску автоматической станции], поскольку двигательный модуль и посадочный модуль готовятся к своим отдельным полетам", - добавили в космическом агентстве. В ISRO уточнили, что "отделение посадочного модуля от двигательного запланировано на 17 августа 2023 года".

Ранее глава ISRO Шридхара Соманатх сообщал, что посадка "Чандраян-3" на поверхность спутника Земли запланирована на 23 августа.

Индийская лунная миссия стартовала 14 июля. В случае ее успеха Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР). Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.