16 августа, 09:53

Роскосмос показал новое фото с аппарата "Луна-25", летящего к естественному спутнику Земли

Роскосмос
© Роскосмос

На фото виден аппарат, в том числе ковш, с помощью которого будут проводиться исследования на поверхности Луны, и космическое пространство

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роскосмос показал новый снимок, который был сделан автоматической станцией "Луна-25" по пути к естественному спутнику Земли.

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На фото виден аппарат, в том числе ковш, с помощью которого будут проводиться исследования на поверхности Луны, и космическое пространство.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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