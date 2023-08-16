"Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа

Запуск корабля "Прогресс МС-24" к станции намечен на 23 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-22" отделится от Международной космической станции (МКС) 21 августа, сообщили в Роскосмосе.

"15 августа по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> тест аппаратуры радиотехнической системы сближения "Курс-П" служебного модуля "Звезда" совместно с аппаратурой "Курс-НА" грузового корабля "Прогресс МС-22" перед расстыковкой от МКС, запланированной на 21 августа", - говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск ТГК "Прогресс МС-24" к МКС намечен на 23 августа. Через двое суток после старта корабль сблизится со станцией и совершит стыковку.