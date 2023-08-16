Автоматическую станцию вывели на орбиту Луны впервые в современной истории России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли, для этого дважды были включены ее двигатели, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), вышла на орбиту искусственного спутника Луны", - отметили в госкорпорации.

Первое включение было выполнено в 11:57 мск корректирующим тормозным двигателем, оно длилось 243 секунды, второе - двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. "Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны", - сказали в Роскосмосе, добавив, что системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с аппаратом устойчивая.

В госкорпорации добавили, что проводятся сеансы измерения навигационных параметров.