"Росэлектроника" представила новые СВЧ-приборы для космоса на "Армии-2023"

Новые лампы бегущей волны соответствуют всем требованиям к электронно-компонентной базе радиопередающей аппаратуры спутников связи и других космических аппаратов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал лампы бегущей волны (ЛБВ) нового поколения для применения в космических аппаратах и впервые представил их на форуме "Армия-2023". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Новые ЛБВ соответствуют всем требованиям к электронно-компонентной базе радиопередающей аппаратуры спутников связи и других космических аппаратов. Нам удалось значительно повысить уровень технических характеристик по сравнению с предыдущими модификациями. ЛБВ не содержат импортных комплектующих, производство выполняется только по отечественной технологии, которая содержит ноу-хау и является интеллектуальной собственностью России. Конструкция данных изделий является базовой для разработки следующих поколений приборов с улучшенными параметрами", - заявил гендиректор НПП "Алмаз" Михаил Апин, слова которого приводятся в сообщении.

Лампы, разработанные входящим в "Росэлектронику" НПП "Алмаз", предназначены для усиления мощности СВЧ-сигналов в бортовых радиопередающих трактах космических аппаратов связи. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики - на 15%.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.