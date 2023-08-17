МЧС показало на форуме "Армия-2023" новый огнетушитель для космических кораблей

Ведомство также презентовало вездеход "Бурлак", снегоболотоход "Феникс" для пожаротушения, дистанционно-управляемую грузовую платформу ТПУ, минный трал МТ-1

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. МЧС России представило в рамках форума "Армия-2023" огнетушитель для ликвидации возгораний в невесомости, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Огнетушитель специальный переносной ОСП-4, разработанный специалистами Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС РФ. Тушит пожар струей воздушно-механической пены, которая изолирует возгорание от кислорода атмосферы космического корабля и охлаждает зону горения. Свойства огнетушащей пены в огнетушителе достаточно уникальна и приспособлена к условиям невесомости", - сказали в МЧС.

Из техники ведомство презентовало вездеход "Бурлак", снегоболотоход "Феникс" для пожаротушения, дистанционно-управляемую грузовую платформу ТПУ, минный трал МТ-1. Также было представлено оборудование, включая гидравлический спасательный инструмент, комплекты боевой одежды пожарных.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.