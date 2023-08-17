Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланировали на 24 декабря 2025 года

Создание ракеты-носителя должно завершиться 25 ноября 2025 года, а к августу должен быть завершен монтаж оборудования на космодроме "Байконур", сообщили на АО "РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", разработку которой ведет ракетно-космический центр "Прогресс", запланирован на 24 декабря 2025 года. Соответствующую информацию представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре.

Мишустину показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя "Союз-5", а затем представили информацию о перспективах развития всего центра "Прогресс". Согласно материалам, представленным главе правительства, создание ракеты-носителя "Союз-5" должно завершиться 25 ноября 2025 года, к августу должен быть завершен монтаж оборудования на космодроме "Байконур", а на 24 декабря 2025 года намечен пуск.

Ранее заместитель генерального директора РКЦ "Прогресс" по развитию Даниил Субботин сообщал ТАСС, что ракета будет готова к пуску с космодрома Байконур в конце 2025 года.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.