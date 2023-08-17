Все системы аппарата "Луна-25", вышедшего на окололунную орбиту, работают штатно

Как сообщили в Роскосмосе, станция продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы на борту работают штатно. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - сообщили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция должна выйти на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается ее мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение спутника, вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.