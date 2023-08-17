17 августа, 15:32

Фотографии победителей конкурса детских рисунков из Запорожской области отправят на МКС

© Александр Жадько/ ТАСС

Итоги конкурса подведут до конца августа

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Фотографии победителей выставки тематических рисунков детей из Запорожской области отправят на Международную космическую станцию (МКС). Выставка организована объединением профсоюзов России, сообщил ТАСС председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергей Вострецов.

Конкурс детских рисунков "Наши мечты" проходит по инициативе объединения профсоюзов и при поддержке врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

"Мы сделаем групповые фотографии детей - победителей конкурса и отправим их либо с "Прогрессом", или с другим экипажем, предварительная договоренность об этом уже есть", - сказал Вострецов.

Итоги конкурса детского рисунка в Запорожской области подведут до конца августа. По словам организаторов, фотографии победителей с их работами отправят на МКС, где на них оставят свои автографы космонавты. После этого фотографии отправят обратно на землю и отдадут юным участникам конкурса. 

Теги:
Россия
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