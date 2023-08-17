Астрономы открыли новый класс светил, порождающих нейтронные звезды-магнетары

Мощное магнитное поле у гелиевой звезды обнаружено впервые

ТАСС, 17 августа. Международный коллектив астрономов открыл ранее неизвестный класс синих звезд, чьи недра необычно богаты гелием, и при этом они обладают очень мощным магнитным полем. Эти светила предположительно являются прародителями большинства магнетаров, "намагниченных" нейтронных звезд, сообщила пресс-служба Ассоциации университетов, проводящих астрономические исследования (AURA).

"Мы впервые обнаружили мощное магнитное поле у гелиевой звезды. Проведенные нами исследования говорят о том, что ее жизнь закончится превращением в магнетар. Раньше мы думали, что только самые крупные звезды порождают магнетары, тогда как наше открытие говорит о том, что в них могут превращаться и небольшие светила", - заявил научный сотрудник Национальной радио-оптической обсерватории США в Хило (NRAO) Андре-Николя Шен, чьи слова приводит пресс-служба AURA.

Магнетары представляют собой нейтронные звезды, обладающие мощным магнитным полем, сила которого в миллиарды раз выше, чем у Солнца. Как и другие нейтронные звезды, магнетары представляют собой останки крупных выгоревших светил, чьи ядра коллапсируют в небольшую сферу, сопоставимую по размерам с небольшим городом и состоящую из экзотической нейтронной материи.

Число известных магнетаров относительно невелико, из-за чего астрономы пока не могут точно сказать, как возникают эти нейтронные звезды и какими свойствами обладают их прародители. Ученые сделали большой шаг к получению таких сведений при изучении звезды HD 45166, расположенной в созвездии Единорога на расстоянии в 30 тыс. световых лет от Земли.

Новый класс гелиевых звезд

Изначально астрономы считали, что она относится к числу так называемых звезд Вольфа-Райе, особенно крупных светил из числа синих гигантов, которые вращаются с очень высокой скоростью, обладают сверхвысокой температурой поверхности и содержат в себе большие количества гелия. Впоследствии ученые обнаружили странности в структуре спектра этого светила, которые заставляют астрономов активно изучать HD 45166 на протяжении нескольких десятилетий.

Специалисты предположили, что необычные особенности HD 45166 могут быть связаны с тем, что эта звезда обладает мощным магнитным полем. Руководствуясь этой гипотезой, ученые провели серию наблюдений за этим светилом при помощи канадско-европейского телескопа CFHT, установленного на Гавайских островах и способного "видеть" магнитные линии у поверхности далеких звезд.

Проведенные этим прибором замеры подтвердили гипотезу астрономов и указали на то, что сила магнитного поля у поверхности звезды HD 45166 составляет свыше 43 тыс. гауссов, что в десятки тысяч раз выше, чем аналогичный параметр для Солнца, а также в сотни раз выше "намагниченности" типичных звезд Вольфа-Райе. Это позволяет отнести это светило к новому классу сильно намагниченных гелиевых звезд.

Такие светила, как показывают расчеты Шена и его коллег, обладают достаточно сильным магнитным полем для того, чтобы напрямую превратиться в магнетар после того, как HD 45166 исчерпает все запасы гелия и других легких элементов и ее ядро начнет быстро сжиматься. Это соображение меняет представления ученых о том, светила каких размеров и типов способны формировать магнетары, отмечают астрономы.