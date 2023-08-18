Госкомиссия одобрила вывоз ракеты на стартовый стол перед запуском "Прогресса МС-24"

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24" намечен на 23 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе и установке ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Делимся новостями с Байконура: госкомиссия разрешила вывоз ракеты "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24", - говорится в сообщении госкорпорации. Там уточняется, что вывоз ракеты-носителя запланирован на 20 августа.

Старт "Союза-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24" намечен на 23 августа в 04:08 мск. Через двое суток после старта корабль сблизится с Международной космической станцией (МКС) и совершит стыковку.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-24" намечен на 23 августа в 04:08 мск. Через двое суток после старта корабль сблизится с Международной космической станцией и совершит стыковку.

"Прогресс МС-24" должен доставить на МКС около 2 500 кг грузов, среди которых 500 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 535 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: укладки для проведения экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Как сообщили ТАСС в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на грузовом корабле на станцию также отправится питание для российских космонавтов. Из первых блюд космонавты смогут полакомиться борщами, овощными и грибными супами, супами-пюре. На орбиту будут доставлены и вторые блюда: баранина с овощами, говядина пряная с луком, мясо с перловой кашей, рыбные голубцы в томатном соусе и другие. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты и хлебобулочные изделия, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции. Кроме того, на МКС будут отправлены фруктовые десерты в пакетах дой-пак - компот из груш, микс "ирга+земляника", фрутомусс из яблок с цельными злаками.

Кроме того, как сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа, по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС будет отправлена фигурка инопланетянина E.T. (И-Ти) - героя фантастического фильма "Инопланетятин" Стивена Спилберга.