В РФ создают макеты частей двигателя для полета к границе Солнечной системы

Сроки изготовления опытного образца будут определены после проведения успешных испытаний

ПАРК "Патриот" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" Роскосмоса) работает над обликом и создает макеты частей двигателя, который сможет вывести аппарат к границе Солнечной системы. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Безэлектродный плазменный ракетный двигатель (БПРД) разрабатывается под научным руководством НИЦ "Курчатовский институт", является перспективным типом электроракетных двигателей большой мощности. В настоящее время выполняется ряд НИОКР, направленных на определение облика двигателя и создания макетов отдельных составных частей", - сказал Абраменков.

По словам директора ОКБ "Факел", работы выполняются с привлечением широкой кооперации, в том числе не вовлеченной ранее в космическую тематику. "Сроки изготовления опытного образца БПРД будут определены после проведения успешных испытаний макетов", - пояснил он.

В декабре прошлого года Абраменков сообщал ТАСС о разработке безэлектродного плазменного двигателя, который будет способен доставить космический аппарат на границу Солнечной системы.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.