Частная российская компания планирует развернуть группировку из девяти спутников ДЗЗ

Гендиректор "Стилспэйс" Антон Бурмак отметил, что первый из них собираются запустить в 2024 году

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Российская частная космическая компания "Стилспэйс" планирует к 2028 году развернуть на орбите Земли группировку из девяти спутников дистанционного зондирования (ДЗЗ) "Стилсат". Первый из них планируется запустить уже во втором квартале 2024 года, сообщил ТАСС генеральный директор компании Антон Бурмак.

"Первый аппарат уже будет запущен во втором квартале 2024 года, развернуть группировку из девяти космических аппаратов планируется в 2028 году", - сказал Бурмак на полях форума "Армия-2023".

По его словам, спутники будут запускаться в качестве попутной полезной нагрузки. Первый "Стилсат" - демонстратор технологий - отправится на орбиту в рамках сотрудничества с партнерами из Китая, а второй и последующие - через компанию "Главкосмос" (входит в Роскосмос), начиная с четвертого квартала 2024 года.

Глава компании отметил, что спутники оборудованы камерами, разрешение которых составляет 50 см на пиксель. "Полоса захвата - 12 км, полоса обзора - 600 км. Скорость радиоканала - 1,6 Гбит, производительность - порядка 100 тыс. кв. км в сутки", - уточнил Бурмак характеристики аппарата.

"Стилспэйс" также разместила на своем стенде габаритный макет спутника. По данным компании, масса одного "Стилсата" составит порядка 270 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.