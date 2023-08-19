Роскосмос обнародовал первые результаты работы научных приборов на аппарате "Луна-25"

В частности, был зафиксирован момент удара микрометеорита

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25", которая в настоящий момент находится на орбите вокруг естественного спутника Земли, провела несколько включений научных приборов и получила первые результаты исследований. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Во время полета было проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в ИКИ [Институте космических исследований] РАН. Анализируя их данные, специалисты ИКИ РАН получили следующие результаты", - отметили в госкорпорации.

В частности, был зафиксирован момент удара микрометеорита. "Прибор ПмЛ [пылевой монитор Луны], предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита", - отметили в госкорпорации, уточнив, что микрометеорит, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды, который аппарат "Луна-25" успешно пересек во время перелета к естественному спутнику Земли.

В свою очередь прибор нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта в энергетическом спектре гамма-лучей. Также впервые был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, который должен изучать приповерхностную ионную экзосферу в приполярной области Луны. "Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3 000 эВ", - рассказали в Роскосмосе.

Также съемка двух кадров помогла специалистам ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии провести привязку к цифровой модели рельефа, что существенно повысило знания об орбите космического аппарата.

Ранее Роскосмос опубликовал первый снимок лунной поверхности, снятый автоматической станцией "Луна-25". На нем был запечатлен кратер Зееман, который в списке самых глубоких кратеров южного полушария Луны занимает третье место. Его диаметр составляет около 190 км, а глубина - около 8 км. "Детальные фотографии показывают, что дно кратера испещрено более мелкими. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие "выбоины", - пояснили в госкорпорации.

О "Луне-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается ее мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение спутника, вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.