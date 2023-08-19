19 августа, 15:27,
обновлено 19 августа, 15:37

Роскосмос сообщил о нештатной ситуации при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту

Сергей Бобылев/ ТАСС
Автоматическая станция "Луна-25"
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Специалисты группы управления анализируют ситуацию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. После выдачи импульса автоматической станции "Луна-25" для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Об этом заявили журналистам в Роскосмосе.

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"Сегодня в соответствии с программой полета АМС "Луна-25", в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", - заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты группы управления анализируют ситуацию.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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