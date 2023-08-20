Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке "Чандраяна-3" на Луну

Второй и последний маневр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 км в перигее и апогее

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Посадочный модуль лунной миссии Индии "Чандраян-3" совершил последний маневр по снижению высоты окололунной орбиты, специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) приступают к проверке систем перед посадкой. Об этом ISRO сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"Второй и последний маневр по снижению скорости снизил орбиту до высоты в 25 и 134 км (в перигее и апогее - прим. ТАСС). Будет проведена работа систем аппарата, и он будет дожидаться рассвета в выбранной для посадки точке. Контролируемая посадка начнется 23 августа около 17:45 (15:15 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны.

В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Миссия "Чандраян-3" призвана продемонстрировать безопасную и мягкую посадку на лунную поверхность. В качестве места посадки выбран район южного полюса Луны, как и в миссии "Чандраян-2". С помощью научных инструментов Индийская организация космических исследований планирует проводить сейсмические исследования Луны, изучать химический и минеральный состав поверхности небесного тела. Ожидается, что луноход миссии "Чандраян-3" проработает в окрестностях южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней).