Роскосмос сообщил о столкновении "Луны-25" с поверхностью Луны

В госкорпорации отметили, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Об этом заявили журналистам в Роскосмосе.

Там напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. "Около 14:57 московского декретного времени связь с КА "Луна-25" прервалась", - заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали. "По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - заявили в госкорпорации.

Выяснением причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия, добавили в госкорпорации.