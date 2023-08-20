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обновлено 20 августа, 08:50

Роскосмос сообщил о столкновении "Луны-25" с поверхностью Луны

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25", 11 августа 2023 года
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В госкорпорации отметили, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Об этом заявили журналистам в Роскосмосе.

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Там напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. "Около 14:57 московского декретного времени связь с КА "Луна-25" прервалась", - заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали. "По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - заявили в госкорпорации.

Выяснением причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия, добавили в госкорпорации. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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