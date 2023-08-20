20 августа, 11:52
Наука

Ученые рассчитывают на ускорение лунной программы

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что ее развитие является трендом мировой космонавтики в ближайшие годы, в котором России нужно принять участие

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ученые рассчитывают, что работы по следующим лунным аппаратам будут ускорены. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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"Сейчас принята федеральная космическая программа, в которой предусмотрены [лунные] миссии, поэтому мы над ними работаем и надеемся, что эти работы будут не замедлены, а ускорены", - сказал Петрукович.

По словам директора института, развитие лунной программы является трендом мировой космонавтики в ближайшие годы, в котором России нужно принять участие.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата. 

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