"Прогресс МС-22" покинет МКС для освобождения места для нового грузового корабля

Большая часть корабля должна сгореть в атмосфере, а несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана

МКС, 21 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-22" покинет российский сегмент Международной космической станции (МКС) в ночь на понедельник. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

Предполагается, что корабль отстыкуется от служебного модуля "Звезда" в 02:49 мск, после чего перейдет в автономный полет. Включение двигателей на торможение ожидается в 05:58 мск. Затем корабль сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-22" сгорит в атмосфере, несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовой корабль находился в составе МКС с 11 февраля. Тогда он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов. За это время "Прогресс МС-22" три раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (6 марта, 14 марта и 6 августа) и семь раз планово корректировал орбиту (20 февраля, 8 марта, 30 апреля, 18 мая, 16 июня, 5 июля и 27 июля).

На следующей неделе на место грузового корабля "Прогресс МС-22" пристыкуется корабль "Прогресс МС-24". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 23 августа. Полет до МКС ожидается по двухсуточной схеме.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.