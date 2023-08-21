"Прогресс МС-22" отстыковался от МКС для освобождения места для нового грузового корабля

Он находился в составе космической станции с 11 февраля

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыковался от служебного модуля "Звезда", чтобы освободить место для следующего грузового корабля, следует из трансляции Роскосмоса.

Включение двигателей на торможение ожидается в 05:58 мск. Затем корабль сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-22" сгорит в атмосфере, несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовой корабль находился в составе МКС с 11 февраля. Тогда он доставил на станцию свыше 2,5 тонн грузов. За это время "Прогресс МС-22" три раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (6 марта, 14 марта и 6 августа) и семь раз планово корректировал орбиту (20 февраля, 8 марта, 30 апреля, 18 мая, 16 июня, 5 июля и 27 июля).

На следующей неделе на место грузового корабля "Прогресс МС-22" пристыкуется корабль "Прогресс МС-24". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 23 августа. Полет до МКС ожидается по двухсуточной схеме.