В ЦПК началась тренировка экипажа "Союза МС-24" на тренажере российского сегмента МКС

Ожидается, что корабль отправится к станции 15 сентября

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Тренировка основного экипажа корабля "Союз МС-24" на тренажере российского сегмента Международной космической станции (МКС) началась в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, волнение ощущается, потому что экзамен. Мы проведем типовой день на станции, разработана циклограмма, она также типовая, будем делать научные эксперименты, будем делать рутинные операции", - сообщил журналистам заместитель начальника ЦПК, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. По его словам, на рутинный день придется порядка пяти условных нештатных ситуаций.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-24" и 70-й и 71-й экспедиций на МКС входят Кононенко, его коллега космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Как отметила О’Хара, для нее большая честь быть частью интегрированного экипажа. "Международное партнерство, которое мы осуществляем по программе космической станции, - одна из моих любимых вещей на станции, поэтому я очень рада быть здесь", - сказала она.

Ожидается, что корабль отправится к МКС 15 сентября. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, который проведет в космосе более тысячи суток.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.