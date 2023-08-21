Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду на то, что следующие лунные миссии пройдут успешно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться, и выразил надежду на то, что миссии "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" пройдут успешно.

"Я надеюсь, что будущие миссии "Луны" 26 ,27 и 28 пройдут уже успешно, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Считаю, что форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луны-25".

По словам главы Роскосмоса, нужно признать, что, несмотря на возникшую ситуацию, специалисты получили бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, проведения научных экспериментов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата.