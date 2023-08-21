Институт прикладной математики РАН определил точное место и время падения "Луны-25"

По данным ИПМ, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН смоделировал траекторию движения автоматической станции "Луна-25" и определил время и место ее столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщается в Telegram-канале ИПМ.

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной", - говорится в сообщении института.

По данным ИПМ, космический аппарат упал в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14:58 мск 19 августа.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны 19 августа. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, однако двигательная установка проработала дольше, чем планировалось. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата.