В ЦПК началась тренировка экипажа 70-й и 71-й экспедиций на МКС на тренажере "Союза"

Будут отработаны все этапы работы на транспортном корабле, сообщили в центре

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Тренировка основного экипажа 70-й и 71-й экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) на тренажере российского транспортного корабля "Союз" началась в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы отработаем все этапы работы на транспортном корабле "Союз", начиная с выведения и заканчивая посадкой", - сообщил журналистам заместитель начальника ЦПК, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. По его словам, в этот день также планируется отработать разрешение ряда условных нештатных ситуаций.

Как отметили в ЦПК, по итогам тренировки в понедельник на тренажере российского сегмента МКС Кононенко, его коллега Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара получили самую высокую возможную оценку. Экипаж также остался доволен своей работой. "Вчера все прошло отлично", - рассказала журналистам О’Хара.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-24" 70-й и 71-й экспедиций на МКС входят Кононенко, Чуб и О’Хара. Ожидается, что корабль отправится к станции 15 сентября.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.