Индия может в случае необходимости перенести дату посадки на Луну станции "Чандраян-3"

При этом в стране рассчитывают, что посадка состоится по графику

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) рассчитывает, что посадка на Луне автоматической станции "Чандраян-3" состоится по графику, 23 августа, но при необходимости может перенести прилунение на 27 августа. Об этом сообщил журналистам директор Центра по применению космической техники в Ахмедабаде Нилеш Десаи.

"Мы полностью подготовились к мягкой посадке 23 августа и надеемся, что посадка произойдет в этот день. <…> Но 23 августа, за два часа до прилунения, мы решим, будет ли целесообразно посадить его [модуль] в это время, исходя из состояния посадочного модуля и условий на Луне. Если какой-то фактор окажется неблагоприятен, то мы посадим модуль на Луну 27 августа. К этому мы тоже подготовились", - приводит слова Десаи сайт газеты The Times of India.

Ученый отметил, что, помня о неудачном прилунении посадочного модуля "Чандраян-2", ISRO на этот раз примет все меры предосторожности с "Чандраян-3".

При этом индийское космическое ведомство указывает, что пока снижение спускаемого аппарата идет по графику. "Миссия идет по расписанию. Системы проходят регулярные проверки. Плавный полет продолжается. Оперативный комплекс миссии переполнен энергией и волнением", - говорится в сообщении ISRO на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

Планируется, что прямая трансляция посадки начнется 23 августа в 17:20 (14:50 мск). Прилунение запланировано на 18:04 (15:34 мск). Посадочный модуль станции "Чандраян-3" должен доставить на спутник Земли небольшой луноход.

Это уже третья экспедиция по изучению Луны, которую отправила Индия. Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена 22 июля 2019 года: она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля, который должен был доставить на поверхность земного спутника луноход "Прагьян". Но 7 сентября того же года, когда спускаемый модуль находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, он разбился при ударе. Однако орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу, вращаясь вокруг Луны. Теперь Индия хочет доставить на спутник Земли новый луноход.