В Роскосмосе сообщили, что стоимость создания РОС будет понятна к концу года

Главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников ранее сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет определена в конце года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов.

"Это будет понятно, когда все материалы соберутся в кучу в конце года", - сказал Ельчанинов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС на открытии выставки "Российская орбитальная станция: архитектура будущего".

Он уточнил, что также пройдет стоимостная оценка, по итогам которой станет понятна конкретная цена проекта.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.